Università. Scouting e ricerca talenti, alla Cusano corso per agente sportivo

ROMA – Attivita’ di scouting e ricerca di talenti. Vertera’ anche sugli aspetti piu’ pratici della professione la prima edizione (seconda sessione) del corso di preparazione al concorso in Agente sportivo organizzato per l’anno accademico 2017/18 dall’Universita’ degli studi Niccolo’ Cusano in 30 ore, che si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h/24.

Fornire ai partecipanti una preparazione teorica completa, ma anche un’impostazione metodologica necessaria ad organizzare i contenuti e ad applicarli al caso concreto.

E’ questo l’obiettivo del corso, afferente alla facolta’ di Giurisprudenza, che con tre moduli spaziera’ dall’ordinamento giuridico generico (Statuto Fifa e relativo regolamento applicativo, Statuto Figc, Statuto Coni, legge 91 del 1981, accordi collettivi tra societa’ sportivi e calciatori professionisti, Noif, regolamenti nazionali Figc, codice di Giustizia Sportiva) all’ordinamento giuridico specifico (regolamento sullo status e trasferimento calciatori, regolamento Intermediari Fifa, nuovo Regolamento Procuratori, circolari Fifa, circolari Figc, contratto di mandato) alle tecniche di scouting e attivita’ pratica (gli strumenti per lo scouting, tecniche di scouting e redazione scheda calciatore, modalita’ di costruzione della rete di contatti nel mondo del calcio).

“L’attivita’ di scouting e’ senza dubbio fondamentale e alla base dell’occhio clinico che l’agente dei calciatori deve avere– spiega l’avvocato esperto di Diritto sportivo e docente del corso Valentina Porzia ai microfoni di Radio Cusano Campus- Certo, ad alti livelli ci si avvale di collaboratori che si occupano solo di attivita’ di scouting, ma e’ bene che l’agente ne abbia un’idea e il corso prepara anche a questo“.

Lezioni teoriche e pratiche, quindi, per fornire ai partecipanti i contenuti normativi necessari per intraprendere la professione ed implementarle con tecniche di comunicazione e scouting. Alle lezioni saranno abbinate simulazioni delle prove d’esame, attraverso la previsione di domande a risposta multipla. Gli elaborati degli scritti verranno corretti e valutati, con l’indicazione di eventuali errori o carenze. Previsti anche eventuali test di autoapprendimento.

Il corso e’ aperto a diplomati, laureandi, laureati e professionisti, cioe’ a chiunque sia interessato a prepararsi per l’esame o ad avere nozioni utili allo svolgimento dell’attivita’ di agente dei calciatori. E’ possibile iscriversi entro il 31 marzo 2018. Agli iscritti che avranno superato le prove di verifica intermedie verra’ rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di preparazione all’esame da agente sportivo. Per ulteriori informazioni e’ possibile consultare il bando sul sito dell’Universita’ Niccolo’ Cusano.