Chi è il “Postino” dell’indie italiano?

Roma – C’è una voce nuova nel panorama della canzone indie, si chiama Postino ed è in rete da qualche ora il video di “Blu”, il primo pezzo che anticipa l’album in uscita a maggio.

Il volto coperto da una busta sigillata da un cuore che si frattura, e questo suo primo singolo, è tutto quello che per ora è dato sapere su Postino, che si presenta così sulla scena musicale italiana.

“Blu” è un brano le cui radici affondano nel cantautorato italiano e nella scena indipendente italiana e inglese, tra asfalto, drink di troppo per dimenticare, déjà vu di problemi mai scambiati, la voglia di nascondersi in un CD, Roma vuota e un cuore blu.

Il brano ed il suo video, scritto e diretto da Cosimo Fanciullacci con Giada Maestra nel ruolo di attrice protagonista, anticipano “Latte di Soia” il disco che uscirà l’11 maggio 2018.

Noi siamo pronti a scommettere che ne sentiremo parlare. Per ora aspettiamo di saperne e ascoltarne di più!