ROMA – La ricerca della felicità è un obiettivo umano fondamentale.

Con questa motivazione il 28 giugno 2012 è stata indetta dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) la Giornata Internazionale della Felicità, da festeggiare a livello globale il 20 marzo di ogni anno.

Tutti noi abbiamo idee diverse su come raggiungere la beatitudine totale.

Per alcuni è in compagnia dei propri cari, per altri è vivere le proprie passioni… ma c’è anche chi riesce ad essere felice per le piccole cose.

Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo, sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice.