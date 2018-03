Technology for All 2018, torna il forum dell’innovazione

ROMA – Grandi novità per “Technology for All 2018”, il forum dedicato all’innovazione tecnologica per il territorio e l’ambiente, i beni culturali e le smart city. Giunto alla quinta edizione, l’evento si svolgerà a Roma dal 3 al 5 ottobre prossimi in una nuova e prestigiosa location che sarà a breve annunciata. Rinnovato anche il format della manifestazione, che offrirà sempre momenti informativi e formativi di alto livello, oltre ad occasioni di confronto e di business tra le Pubbliche Amministrazioni, le Università e le aziende specializzate.

In fase di definizione l’intenso programma di convegni, conferenze e workshop, che affronteranno l’intero processo di utilizzo delle tecnologie innovative, dall’acquisizione dei dati alla loro elaborazione fino la diffusione agli utenti finali. Previste anche attività dimostrative sul campo delle più sofisticate strumentazioni disponibili sul mercato internazionale.

In vista di “Technology for All 2018”, è stato anche raggiunto un accordo tra mediaGEO, la società che organizza dal 2014 questa manifestazione e che pubblica le riviste “GEOmedia” e “Archeomatica”, e Mediarkè, società specializzata in comunicazione ed eventi. L’intesa prevede che Mediarkè supporti mediaGEO nelle attività di segreteria organizzativa e di ufficio stampa della prossima edizione.

“Una nuova sede, un format rinnovato, un nuovo partner per l’organizzazione e la comunicazione: sono queste solo le prime novità che caratterizzeranno la prossima edizione di ‘Technology for All 2018’ e che, ne siamo certi, daranno un forte impulso per un’ulteriore crescita alla nostra manifestazione”, spiega Alfonso Quaglione, amministratore unico di mediaGEO. “Giunti alla quinta edizione, intendiamo consolidare il prestigio ed anche incrementare le dimensioni di questo evento, che si conferma come l’unico grande appuntamento in Italia dedicato alle nuove tecnologie applicate al territorio, all’ambiente, ai beni culturali e alle smart city”.



Ulteriori informazioni su www.technologyforall.it.