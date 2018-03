ROMA – Anastacia ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Patrick Dempsey ospite a C’è posta per te. Sarà un sabato sera all’insegna delle stelle internazionali quello televisivo.

Anastacia ballerina per una notte su Rai1

Grazie al suo timbro vocale unico, Anastacia è considerata tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio: con ben sette album al suo attivo e oltre 50 milioni di dischi, venduti in tutto il mondo. Un mix pazzesco di soul, pop e rock si fondono nella sua voce, creando successi clamorosi come ‘I’m Outta Love’ e ‘Left Outside Alone’. Per Anastacia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di Ballando con le stelle. Infatti, affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per lei da Maykel Fonts, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dal Direttore Sandro Mayer, presente in studio. Il punteggio così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Queste le coppie che si contendono sulla pista da ballo il gradino più alto del podio: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Massimiliano Morra – Sara Di Vaira; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi – Samuel Peron; Amedeo Minghi – Samanta Togni; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca – Marcello Nuzio; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Cristina – Luca Favilla; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. La coppia Don Diamont – Hanna Karttunnen è’ stata eliminata nella puntata precedente, ma la loro “corsa” non è finita; tra qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare ad allenarsi con grande impegno e costanza.

La coppia Dempsey-Dybala alla corte di Maria De Filippi

Alla corte di Maria De Filippi arriva l’amatissimo dottor Shepherd di Grey’s Anatomy, ormai di casa a C’è posta per te. Ad accompagnarlo Paulo Dybala, il numero 10 della Juventus.

Le alternative

Per chi volesse un’alternativa, la Rai propone sul due Ncis Los Angeles e New Orleans. Su Rai 3, invece, andrà in onda la replica di Ulisse su Alessandro Magno. Su Rete 4 il film Into the Sun e su Italia 1 il cartone Rio. Su Mtv, sempre per gli amanti dei film, Ghost Rider. Sul Nove I predoni, su Iris Constantine e su Cielo Così fan tutte.