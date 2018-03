Salvalagoccia 2018, record di adesioni per l’iniziativa di Green Cross Italia

ROMA – C’è chi ha organizzato in classe i “water games” con tanto di premi finali, e chi ha mobilitato tutta la scuola con incontri, laboratori, dibattiti sull’acqua. Chi ha preparato menù 100% vegetariani, e chi ha messo in piedi una campagna di informazione nei corridoi per professori e compagni. Per le Olimpiadi della sostenibilità lanciate da #salvalagoccia 2018 si sono impegnati più di 5mila studenti appartenenti a 20 scuole di tutta la penisola.

La campagna di sensibilizzazione sul risparmio idrico organizzata da Green Cross Italia, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo, ha registrato quest’anno un record di adesioni: il contatore delle azioni risparmiose ha raggiunto quota 44.265. Oltre alle scuole, sono scesi in campo tanti cittadini virtuosi che hanno contribuito con 1.500 tweet, e poi Comuni e sindaci.

A Villar Focchiardo (TO) la nuova casetta dell’acqua è stata la meta della Walking for Water, una camminata organizzata dall’amministrazione per raccogliere fondi da destinare alla costruzione di pozzi in Kenia. La giunta di Regalbuto (EN) ha diffuso il decalogo di #salvalagoccia a tutti gli istituti, il consiglio comunale dei ragazzi di Vasto ha discusso l’istallazione di rubinetti a pulsante temporizzato e di serbatoi nei cortili scolastici per la raccolta di acqua piovana.