ROMA – Stanno insieme o è solo uno “scherzo” fatto a giornalisti e paparazzi? Paris Jackson e Cara Delevingne hanno acceso il gossip e i rumors con la loro amicizia speciale. Le due star sono state avvistate scambiarsi un bacio per le strade di Los Angeles, durante una serata tra amici in cui era presente anche l’attore Macaulay Culkin e la sua fidanzata Brenda Song.

L’atmosfera era gioiosa e molto distesa come ha raccontato un testimone oculare a E!News: “Cara era seduta in braccio a Paris e attendevano si liberasse il loro tavolo all’esterno di un ristorante. Si sono alzate e hanno ballato lentamente per alcuni minuti, divertendosi. Poi Paris ha baciato Cara sulla guancia e infine si sono baciate sulle labbra, abbracciandosi a lungo“.

La 19enne figlia di Michael Jackson e la modella – che da tempo si è dichiarata bisessuale – si frequentano ormai da diversi mesi. Agli eventi o in casa a guardare un film. Le due ragazze hanno pubblicato foto e storie di Instagram insieme. Nell’ultima in ordine di tempo, erano insieme sul letto a guardare Carol, il film con Cate Blanchett e Rooney Mara incentrato sull’amore tra due donne. Né Paris né Cara hanno commentato la natura della loro relazione. Secondo i rumors, ci sarebbe più di un’amicizia. E il bacio lo confermerebbe.