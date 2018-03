Ad Aylesbury la prima statua “musicale” di David Bowie

ROMA – “Canta” ogni ora la prima statua “musicale” dedicata a David Bowie.

Intitolata “Earthly Messenger”, si trova nella piazza del mercato di Aylesbury, a circa 80 km da Londra.



La statua raffigura i diversi alter ego che Bowie ha personificato durante la sua lunga carriera.

Tra questi spicca Ziggy Stardust, il personaggio “dell’alieno scintillante” che sembra aver debuttato proprio ad Aylesbury.

Gli speaker posizionati sopra la scultura di bronzo trasmettono ogni ora, dalle 9.00 alle 21.00, un brano di Bowie.

La statua di David Bowie è stata ideata da un cittadino di Aylesbury, David Stopps.

Dopo aver ottenuto i permessi comunali, ha lanciato una campagna su Kickstarter per ottenere i fondi necessari, raccimolando in due anni circa 100 mila sterline.

A realizzarla, l’artista Andrew Sinclair.

Il primato di statua dedicata a David Bowie, in realtà, spetterebbe all’Italia.

A Vagli di Sotto, in provincia di Lucca, è stato realizzato un busto del Duca Bianco nel 2017 per celebrare la sua permanenza in paese durante le riprese della pellicola “Il mio West”.