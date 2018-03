Captain Marvel, iniziate le riprese del nuovo film Marvel

ROMA – Primi ciak ufficiali in California del nuovo film Marvel “Captain Marvel”.

Le riprese si svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.

Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden e Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film arriverà nelle sale italiane il 6 marzo 2019.

Captain Marvel

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Basato sul personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta nel 1968, Captain Marvel prosegue le epiche avventure sul grande schermo raccontate in Iron Man, L’Incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America – Il Primo Vendicatore, The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia Vol. 2, Spider-Man: Homecoming, Thor: Ragnarok e, più recentemente, Black Panther.

Cast

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

Il successo di Black Panther

Con l’arrivo nelle sale di Black Panther a febbraio, Marvel Studios ha portato avanti il suo successo senza precedenti. All’epoca della sua uscita, il film ha registrato il secondo maggiore incasso di tutti i tempi nel weekend d’apertura con 202 milioni di dollari e sta per diventare il film di supereroi con l’incasso più alto di sempre al box office americano. A oggi, il film ha incassato oltre 1.1 miliardi di dollari in tutto il mondo. Black Panther è il 19° film consecutivo della Marvel ad aprire al primo posto al botteghino statunitense: un numero da record.