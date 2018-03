Emigratis 3, Pio e Amedeo a letto con Fedez e Chiara Ferragni – VIDEO

ROMA – Continua il viaggio a scrocco per il mondo di Pio e Amedeo in Emigratis 3.

Il duo di scrocconi, improvvisati influencer, vola fino a Los Angeles per incontrare Chiara Ferragni.

L’intimità domestica della regina dei fashion blogger e di Fedez viene violata dall’ingorda ignoranza di Pio e Amedeo.

Dopo aver provato a mettere zizzania ricordando a Fedez la lite con Gue Pequeno, Pio e Amedeo affrontano un discorso che ha diviso il web: i piedi di Chiara Ferragni.

Tra un servizio fotografico e un altro, i due riescono anche ad intrufolarsi nel loro letto…