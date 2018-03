ROMA – Lei bacia Filippo Magnini, lo abbraccia e gli salta letteralmente addosso. Lui si rivolge, con affetto, a una misteriosa mora. Sono Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, pizzicati da Chi, nell’edizione in edicola da oggi.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sempre più innamorati

L’ex velina è stata fotografata insieme al nuotatore nel parcheggio sotto casa sua, dove Filippo l’ha riaccompagnata (tutte le FOTO QUI). Giorgia vive a Milano, città dove Magnini è stato avvistato sempre più spesso. Il loro amore è sbocciato da poco e ancora nessuno dei protagonisti ha confermato ufficialmente. Le foto, però, sono la prova lampante di una storia che procede a gonfie vele e che lo stesso campione del nuoto ha definito una sorta di work in progress. A La vita in diretta, Magnini – alla domanda “sei fidanzato” – ha risposto con un lapidario e scaramantico “Lavori in corso. Non ci sbilanciamo”. Lavori che si concretizzano con una frequentazione assidua. Due settimane fa, era stato sempre Chi a paparazzare la Palmas e Magnini insieme in Svizzera. Sorridenti, rilassati e complici.

Vittorio Brumotti e la misteriosa mora

Vittorio Brumotti, dal canto suo, è stato abbastanza riservato dopo la rottura con Giorgia Palmas. Nelle foto di Chi, il biker saluta una ragazza con teneri gesti. Niente di eclatante ma tanto quanto basta ai paparazzi per parlare di presunto flirt.