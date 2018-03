L’intervista. Maldestro e le sue canzoni nude in Tour Acustico

Roma – Poetico, romantico quanto basta, simpatico e provocatore al punto giusto, Maldestro è questo e molto di più. Cantautore napoletano verace e diretto si è raccontato ai microfoni di diregiovani.it in occasione della tappa romana del Tour Acustico che lo vede protagonista in solo sui palchi dei club italiani. Dopo i due dischi “Non trovo le parole” (2015) e “I muri di Berlino” (2017), Maldestro ad aprile entrerà in studio per registrare il suo terzo album, nel frattempo saluta e “abbraccia” i suoi fan regalando loro un concerto di canzoni “nude”, completamente riarrangiate, e qualche brano inedito.

Un live intimo occhi negli occhi con chi lo segue da sempre, perchè “incontrare e conoscere il pubblico è quanto di più bello ci sia“.

Ai nostri microfoni, Maldestro



Una ‘Canzone per Federica’ live a ‘na cosetta