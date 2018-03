Fiat Panda e Fabio Rovazzi: è “Pandemonio” a Milano! – VIDEO

ROMA – E’ “Pandemonio” a Milano con Panda City Cross e Fabio Rovazzi.

Lo straordinario evento, andato in scena il 29 marzo in Piazza XXV Aprile, ha permesso di ammirare da vicino il crossover urbano targato Fiat e di regalare ai fan un selfie con l’artista.

Già dal mattino Milano si è “colorata” con una carovana di Panda City Cross nella sgargiante livrea Giallo Sole che hanno attraversato la città.

Tutti i fan in piazza hanno dato il loro tocco indossando un capo giallo ed esibendo gli esclusivi gadget.

Per l’occasione, Rovazzi si è “moltiplicato”: numerosi “Rovazzi” sono scesi dalle Panda City Cross indossando una felpa gialla e una maschera con le sembianze dell’artista, mentre il pubblico è stato coinvolto in balli e coreografie.

Un momento di festa, dunque, un “Pandemonio” all’insegna dell’allegria e della condivisione, via di fuga dalla routine quotidiana.

Panda e Fabio Rovazzi

Da circa due mesi, la Panda City Cross e Fabio Rovazzi si mostrano in una veste inedita, in uno spot originale e quanto mai unico.

Per il mercato italiano, infatti, Fiat ha scelto un nuovo modo di raccontare i modelli e le offerte dedicate a un pubblico sempre più giovane e ha affidato il messaggio ad un artista eclettico e dallo stile scanzonato.

Una scelta che si è dimostrata vincente.



E il pubblico ha apprezzato questo connubio: basti pensare che in sole tre settimane dalla pubblicazione su YouTube, il primo spot dedicato alla Panda City Cross insieme a Fabio Rovazzi ha registrato oltre 2,5 milioni di visualizzazioni.

Un vero e proprio record.