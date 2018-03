Colapesce sul palco di Radio2 Live

ROMA – Venerdì 30 marzo, alle 22, Colapesce torna a Radio2.

Dopo aver presentato il suo nuovo album ‘Infedele’ in un ascolto collettivo in anteprima proprio in Sala B, il cantautore siciliano torna a Via Asiago in occasione di ‘Radio2 live’: un concerto intimo, aperto a un pubblico di fortunati ascoltatori che si saranno iscritti mandando una mail a [email protected].

Uno spettacolo unico e visionario dal forte impianto teatrale e carico di suggestioni, proprio come questo suo terzo disco.

Un modo per annullare le distanze e rompere la consuetudine, proseguendo il suo viaggio sui palchi di tutta Italia, accompagnato dalla ‘Infedele Orchestra’, band di sei elementi che comprende Adele Nigro degli Any Other alla chitarra, sax tenore e seconda voce, Andrea Gobbi al basso e ai cori, Giannicola Maccarinelli (JoyCut) alla batteria, Mario Conte alle tastiere, programming e cori e Gaetano Santoro al sax baritono.

Colapesce live

Le prossime date in programma sono il 31 marzo al capanno Black Out di Prato, il 6 aprile al Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE), il 7 aprile al Bronson di Madonna dell’Albero (RA), il 13 aprile alla Latteria Molloy di Brescia, il 20 aprile al Supernova Festival di Genova, il 30 aprile a Bari al Premio Maggio e il 26 maggio al Circolo Magnolia di Milano per il MI AMI Festival.

La serata targata Radio2, come sempre, sarà scandita dallo storytelling di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, per raccontare un disco che è un vero e proprio “atto di indipendenza intellettuale, non solo discografica”, come racconta lo stesso Colapesce, che vuole essere al tempo stesso accessibile e complesso, pop e sperimentale, moderno e antico, mediterraneo e cittadino, romantico e provocatore.

Perché Colapesce e la musica sono una coppia aperta, e ‘Infedele’ è la sua dichiarazione d’amore.

‘Radio2 Live’ è aperto al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare basta iscriversi inviando una mail a [email protected]

Sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti specialisu Twitter e Instagram di @RaiRadio2.