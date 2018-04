Top Gun, 5 curiosità sul film che ha lanciato la carriera di Tom Cruise

ROMA – “Sento il bisogno, il bisogno di velocità!”

Ha compiuto 30 anni il 16 maggio 2016 ma il suo è un successo senza età: parliamo di Top Gun, il capolavoro di Tony Scott che ha lanciato la carriera di Tom Cruise.

Il film, uscito nelle sale statunitensi nel 1986, è stato subito un successo ai botteghini mondiali.

Una colonna sonora memorabile (Take my Breath Away ha vinto il premio Oscar), un cast stellare (oltre al sopracitato Tom Cruise non dimentichiamoci di Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Tim Robbins, Meg Ryan e Tom Skerritt), una regia impeccabile.

Elementi essenziali per trasformare una pellicola in un capolavoro.

Ma non tutti sanno che…

1. Più amore, please!

La famosa scena d’amore tra Tom Cruise e Kelly McGillis è stata girata successivamente il termine delle riprese.

Il pubblico selezionato per la visione di prova, infatti, chiese ad oltranza più momenti romantici all’interno del film.

La scena è girata in penombra perché McGillis era impegnata già in un’altra pellicola e aveva cambiato colore dei capelli.

2. Goose

Il vero nome di Goose (interpretato da Anthony Edwards) è Nick Bradshaw. Non viene mai citato nel film. Sembra che Edwards, diventato famoso per il ruolo del dr Greene in E.R, sia stato l’unico attore a non aver avuto problemi di stomaco al termine delle simulazioni di volo. Inoltre, ai tempi di Top Gun, frequentava davvero Meg Ryan, sua moglie nel film.

3. Lezioni di stile…

Tom Cruise non sapeva andare in moto. Per interpretare il personaggio di Maverick ha preso lezioni nel parcheggio di un concessionario. La moto che usa in Top Gun è la Kawasaki GPZ 900R, una delle più veloci dell’epoca. Grazie al personaggio di Tom Cruise, gli occhiali da sole Ray-Ban subirono una vorticosa impennata delle vendite.

4…. e lezioni di volo

Il film era basato su una vera scuola di volo denominata U.S. Navy Fighter Weapons School o TOPGUN, precedentemente con sede alla Miramar Naval Air Station di San Diego.

La scuola è stata fondata alla fine degli anni Sessanta dopo la perdita della guerra aerea in Vietnam.

TOPGUN si trasferì a Fallon, Nevada nel 1996 e fu ribattezzata United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor.

Ogni volta che un membro della scuola cita o fa riferimenti al film, viene “multato” simbolicamente dalla scuola con una penale di 5 dollari.

5. Top Gun 2

Il sequel di Top Gun è in cantiere da 30 anni.

Visto il successo del film originale, fu buttata subito giù una sceneggiatura, ma la lenta produzione si interruppe con il suicidio del regista Tony Scott nel 2012.

Tuttavia, dopo alcuni rumors circolati per anni, Tom Cruise, Jerry Bruckheimer (produttore di Top Gun) e Val Kilmer hanno confermato che il progetto si farà.

Con il titolo provvisorio “Maverick”, il sequel uscirà nei cinema americani il 12 luglio 2019.