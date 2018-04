Marvia Malik la prima giornalista transgender in Pakistan

ROMA – Marvia Malik ha segnato la storia del Pakistan: è la prima giornalista transgender ad essere assunta in un canale privato d’informazione, Kohinoor.

La giornalista ventunenne ha affermato di aver pianto quando ha saputo di aver ottenuto l’incarico, soprattutto perché in Pakistan le discriminazioni nei confronti di trans e gay sono molto forti. Sui social media molte persone e celebrità, tra cui Laverne Cox, si sono congratulati con il canale per la scelta fatta.

“Ho sempre sognato di diventare una giornalista, non mi sembra vero ”, ha affermato Marvia. “Lotterò per far valere i diritti della comunità transgender perché la loro forza è anche la mia. Spero che con il tempo i trans non vengano più emarginati e considerati per quello che sono: cittadini pakistani al pari di tutti gli altri. Voglio che il mondo sappia che nulla è impossibile per la comunità transgender ”, ha continuato la reporter ai microfoni dell’Express Tribune.

Fonte metro.co.uk