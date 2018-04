Dynamo condivide gli scioccanti effetti del morbo di Crohn

ROMA – Dynamo ha deciso di condividere con i suoi fan una sua foto dopo essersi sottoposto alle cure per il morbo di Chron, malattia di cui soffre dall’età di 17 anni.

Il famoso mago 34enne ha sempre parlato apertamente della sua condizione affermando di non volere assolutamente che questa malattia influisca negativamente sulla sua carriera. “Ognuno prova un tipo diverso di dolore, per me è atroce”, aveva affermato il mago in un’intervista rilasciata lo scorso Novembre. “Le prime ore delle mie mattinate sono caratterizzate dal dolore, forti crampi allo stomaco, alcune volte anche emorragie interne. Per cercare di stare meglio, mi sottopongo a terapie termiche e pratico la meditazione. – ha aggiunto l’illusionista – Inoltre, devo stare molto attento a ciò che mangio. Una volta, ho mangiato dei pop corn e sono stato portato d’urgenza all’ospedale dove sono rimasto per due settimane”.

La foto, che ha ricevuto quasi 50,000 like e che mostra il volto irriconoscibile del famoso mago, è un’onesta rappresentazione di ciò che la star sta attraversando. Nonostante la gravità della malattia che lo affligge, però, Dynamo non sembra aver perso il suo umorismo. La foto è infatti accompagnata dall’hashtag #NoFilter.