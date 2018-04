Harry Styles conquista Milano e si prepara per Bologna

ROMA – Tantissimi fan sono accorsi da Harry Styles per cantare ed emozionarsi insieme a lui. Ogni tappa del tour è stata un successo, che lo ha incoronato ‘principe dei sold out’. Proprio per questo, il cantante ha aggiunto alla sua tournée 56 nuovi show. I fan italiani si sono dovuti accontentate di sole due date. Quella di ieri, 2 aprile, a Milano e del 4 aprile all’Unipol Arena di Bologna.

Sold out, semplicità, musica, emozione e intrattenimento allo stato puro. Questi gli ingredienti della tappa al Mediolanum Forum, in cui Harry ha portato sul palco i suoi più grandi successi e qualche cover: Only Angel, Woman, Ever Since New York, Two Ghosts, Carolina, Stockholm Syndrome (cover One Direction), Just A Little Bit Of Your Heart (cover Ariana Grande), Medicine, Meet Me In The Hallway, Sweet Creature, If I Could Fly (cover One Direction), Anna, What Makes You Beautiful (cover One Direction), Sign Of The Times, From The Dining Table, The Chain (cover Fleetwood Mac) e Kiwi.



Tutte le date del tour 2018

4 aprile – Bologna, Italia Unipol Arena

5 aprile – Mannheim, Germania SAP Arena

7 aprile – Birmingham, UK Genting Arena

9 aprile – Manchester, UK Manchester Arena

11 aprile – Londra, UK The O2

12 aprile – Londra, UK The O2

14 aprile – Glasgow, UK The SSE Hydro

16 aprile – Dublino, Irlanda 3Arena

21 aprile – Perth, Australia Perth Arena

24 aprile – Melbourne, Australia Hisense Arena

27 aprile – Sydney, Australia Qudos Bank Arena

28 aprile – Brisbane, Australia Entertainment Centre

1 maggio – Manila, Filippine MOA Arena

3 maggio – Singapore Indoor Stadium

5 maggio – Hong Kong Convention and Exhibition Centre

7 maggio – Bangkok, Thailandia IMPACT Arena

10 maggio – Osaka, Giappone Kobe World

12 maggio – Tokyo, Giappone Makuhari Messe

23 maggio – Buenos Aires, Argentina DirecTV Arena

25 maggio – Santiago, Cile Movistar Arena

27 maggio – Rio de Janeiro, Brasile Jeunesse Arena

29 maggio – São Paulo, Brasile Espaço das Américas

1 giugno – Mexico City, Messico Palacio de los Deportes

5 giugno – Dallas, Stati Uniti American Airlines Center

7 giugno – Houston, Stati Uniti Toyota Center

9 giugno – Sunrise, Stati Uniti BB&T Center

11 giugno – Duluth, Stati Uniti Infinite Energy Arena

12 giugno – Nashville, Stati Uniti Bridgestone Arena

15 giugno – Philadelphia, Stati Uniti Wells Fargo Center

16 giugno – Toronto, Stati Uniti Air Canada Centre

18 giugno – Boston, Stati Uniti TD Garden

21 giugno – New York, Stati Uniti Madison Square Garden

24 giugno – Washington, Stati Uniti Verizon Center

26 giugno – Detroit, Stati Uniti Little Caesars Arena

27 giugno – Indianapolis, Stati Uniti Bankers Life Fieldhouse

30 giugno – Chicago, Stati Uniti United Center

1 luglio – St. Paul, Stati Uniti Xcel Energy Center

3 luglio – Denver, Stati Uniti Pepsi Center Arena

6 luglio – Vancouver, Stati Uniti Rogers Arena

7 luglio – Seattle, Stati Uniti Key Arena

9 luglio – Sacramento, Stati Uniti Golden 1 Center

11 luglio – San Jose, Stati Uniti SAP Center at San Jose

13 luglio – Los Angeles, Stati Uniti The Forum