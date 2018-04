Roma, al via i lavori per l’allestimento della Formula E

ROMA – Inizia il conto alla rovescia per E-Prix, il 14 aprile a Roma.

Il campionato di Formula E trasformerà il quartiere Eur della Capitale in uno spettacolo mozzafiato. Il percorso dell’evento sarà di 2,8 km per 19 giri e interesserà via Cristoforo Colombo fino al palazzo dei Congressi.



E-Village, uno spazio per grandi e piccini

L’evento, però, darà spazio anche a stand, simulatori e spazi informativi. Tutto questo all’E-Village.

Uno spazio in cui grandi e piccini avranno la possibilità di partecipare alle sessioni di autografi con i piloti e a una serie di fantastiche manifestazioni e attività. Tra cui, gli ultimi veicoli elettrici e ibridi in mostra nella Drive Zone, la possibilità di competere con i piloti di Formula E all’interno della Gaming Zone, ascoltare musica dal vivo nella Stage Zone. E ancora. Assaggiare una grande varietà di piatti e bevande locali nella Taste Zone.

Inoltre, tutti i possessori di un biglietto per il Rome E-Prix potranno accedere gratuitamente al Luneur Park per tutta la giornata di sabato 14 aprile. A questo, si aggiunge la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti giostre illimitate a soli 10,00€ (prezzo pieno 18,00€). Clicca qui per saperne di più.

La Formula E, inoltre, sarà catturata dalle videocamere di Mediaset, che curerà una programmazione dedicata all’evento su Italia 1 e Italia 2.