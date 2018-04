Channing Tatum e Jenna Dewan: “Abbiamo scelto di separarci”

ROMA – Dirsi “addio” è sempre un momento doloroso per un coppia. Questa volta è toccato a Channing Tatum e Jenna Dewan. Una decisione nata dall’esigenza di avere ognuno i propri spazi con serenità. L’unica cosa che non cambierà è l’amore per la loro bambina, Everly Tatum. I due si sono conosciuti nel 2006 sul set del film Step up e da quel momento non si sono più lasciati. Si sono amati follemente, ma i loro ingranaggi come marito e moglie non funzionano più.

La coppia non ha lasciato dichiarazioni, ma ha annunciato la rottura sui social. “Ciao mondo! È strano dover condividere questo genere di cose con tutti, ma è una conseguenza della vita che abbiamo scelto di fare, di cui siamo profondamente grati. – si legge dal profilo Instagram di ‘Magic Mike’ – Abbiamo scelto di separarci. Ci siamo innamorati così tanto molti anni fa e abbiamo fatto un viaggio magico insieme. Non è cambiato nulla, ma l’amore è una bella avventura che ci sta portando su percorsi diversi per ora. Non ci sono segreti alla base della nostra decisione, solo due migliori amici che hanno scelto di prendersi un po’ di spazio e di aiutarsi a vicenda per vivere serenamente“. E conclude: “Siamo ancora una famiglia e saremo sempre genitori devoti per la nostra Everly. Ringraziamo tutti in anticipo per il rispetto della privacy della nostra famiglia, Chan e Jenna“.