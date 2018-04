ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Succede’, ‘A Quiet Place – Un posto tranquillo’, ‘Quanto basta’ e ‘Bob & Marys’.

Succede



Sinossi: ‘Succede’ è l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita (Meg) e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci.

C’è questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza.

Scheda tecnica: ‘Succede‘ regia di Francesca Mazzoleni; cast artistico: Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Francesca Inaudi, Brando Pacitto, Giovanni Anzaldo, Luca Elmi e Giampiero Judica; genere: commedia; distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia; durata: 95 minuti.

A Quiet Place – Un posto tranquillo



Sinossi: Una famiglia vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

Scheda tecnica: ‘A Quiet Place – Un posto tranquillo‘ regia di John Krasinski; cast artistico: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Leon Russom e Cade Woodward; genere: thriller; distribuzione: 20th Century Fox Italia; durata: 90 minuti.

Quanto basta



Sinossi: Arturo è uno chef talentuoso, ma dal carattere pessimo, che è finito in carcere per una rissa. Quando esce dal carcere viene affidato ai servizi sociali con il compito di insegnare a cucinare a un gruppo di ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Qui conosce sia Anna che Guido, un ragazzo con la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. Arturo ci metterà poco a riprendere le cattive abitudini, ma l’improbabile amicizia con Guido lo aiuterà a cambiare vita.

Scheda tecnica: ‘Quanto basta‘ regia di Francesco Falaschi; cast artistico: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Nicola Siri, Mirko Frezza, Benedetta Porcaroli, Alessandro Haber, Gianfranco Gallo, Lucia Batassa e Giuseppe Laudisa; genere: commedia; distribuzione: Notorious Pictures; durata: 92 minuti.

Bob & Marys



Sinossi: “BOB & MARYS – CRIMINALI A DOMICILIO”, la divertente commedia diretta da Francesco Prisco (Nottetempo), è interpretata da un’inedita coppia d’eccezione: Rocco Papaleo e Laura Morante. Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante) sono una coppia che conduce una vita priva di sussulti: istruttore di scuola guida lui e operatrice volontaria lei, vivono in un equilibrio di grigia abitudine.

Fino a quando una notte, dei criminali spietati si introducono in casa loro e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, ma sicuramente illegale. “Accùppatura”, è questo il nome della pratica criminale che costringe la coppia a custodire in casa merce illecita, senza possibilità alcuna di denunciare e, soprattutto, col serio rischio di passare un guaio con la legge.

Pian piano, sotto scacco dei malviventi e con gli sguardi indiscreti del vicinato da eludere, Roberto e Marisa, invece di soccombere, ritrovano l’energia ribelle e fantasiosa di quando erano ragazzi e la voglia di reagire al sopruso a tempo di Rock & Roll…

Scheda tecnica: ‘Bob & Marys‘ regia di Francesco Prisco; cast artistico: Rocco Papaleo, Laura Morante, Massimiliano Gallo, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva, Enzo Salomone, Antonino Iuorio, Giovanni Esposito e Gianni Ferreri; genere: commedia; distribuzione: Videa; durata: 100 minuti.