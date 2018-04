Ryan Reynolds dona uno dei suoi costumi di ‘Deadpool’ per beneficenza

ROMA – Ryan Reynolds ha deciso di aiutare la campagna f**k cancer con la donazione di uno dei costumi indossati nel film Deadpool, in particolare quello di colore rosa.

L’irriverente eroe ha deciso di collaborare con la fondazione Omaze per raccogliere quanto più denaro possibile e per sostenere l’organizzazione no profit, dedicata alla prevenzione contro il cancro. I fan dell’eroe di Deadpool avranno la possibilità di vincere uno dei suoi famosi costumi e alcuni gadget, semplicemente facendo una donazione.

In un video girato per promuovere l’iniziativa, Deadpool racconta di quanto questa causa gli sia a cuore e suggerisce alcuni consigli riguardo l’utilizzo che chi vincerà il costume potrà farne: “L’unico limite a quello che farete d’ora in poi sarà solo la vostra immaginazione”, dichiara l’eroe nel video.

Fonte metro.co.uk