Harry Potter Exhibition: l’apertura a Milano con i fratelli Weasley

ROMA – Quest’estate, i fans di Harry Potter in Italia avranno finalmente l’opportunità di visitare Harry Potter: The Exhibition, in esposizione migliaia di oggetti di scena, costumi e creature direttamente dai film di Harry Potter.

Harry Potter: The Exhibition, il 12 maggio l’apertura a Milano

Per celebrare l’apertura del 12 Maggio, le star di Harry Potter James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley, saranno presenti alla Fabbrica del Vapore.

L’ 12 Maggio, per la prima volta, Harry Potter: The Exhibition darà ai fans in Italia un’opportunità unica di celebrare la loro passione per il Mondo Magico, con uno speciale fan day.

Il pacchetto fan include l’accesso anticipato ad Harry Potter: The Exhibition ed un viaggio in treno dove i fan si intratterranno in divertenti attività come quiz su HarryPotter.

I gemelli Phelps faranno un’apparizione sul treno.

Il treno viaggia da Roma a Firenze a Milano, dove i fan visiteranno la mostra e parteciperanno ad una speciale sessione di Q&A con James e Oliver.

Harry Potter: The Exhibition, biglietti acquistabili dall’11 aprile

I pacchetti saranno in vendita dall’ 11 Aprile 2018 fino ad esaurimento.

Tutti i dettagli sono disponibili su www.harrypotterexhibition.it.

Inoltre, 100 fans avranno l’opportunità di vincere un paio di biglietti per visitare la mostra e la sessione Q&A. I dettagli del concorso saranno annunciati nelle prossime settimane.

A partire dalla sua première mondiale a Chicago, la mostra ha ricevuto più di quattro milioni di visitatori con soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid.

Harry Potter: The Exhibition, 1600 metri quadrati di mostra

La mostra di 1.600 metri quadri, catapulta il visitatore nel mondo di Harry Potter. I visitatori sono subito accolti da un padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di Hogwarts™ preferita, per condurli poi all’interno della mostra dove inizia il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter.

La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film, inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita.

In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena, sono presenti molti elementi interattivi.

I visitatori possono entrare nell’area del Quidditch™ e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante.

La mostra, presente a Milano soltanto per un periodo limitato, sarà aperta ogni giorno.