Cinemadays: da domani a giovedì in sala a 3 euro

ROMA – Al via da domani la nuova iniziativa Cinemadays. Per 15 giorni, da aprile a ottobre, si va in sala al prezzo speciale di 3 euro.

Da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile si terranno i primi 4 giorni di cinema. Con soli 3 euro sarà possibile acquistare il biglietot.

Sono oltre 2.000 gli schermi finora aderenti. E molti sono i film italiani e stranieri già premiati nelle principali rassegne internazionali.

Cinemadays, sul sito tutte le sale che aderiscono

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cinemadays.it. Qui si potranno consultare l’elenco dei cinema partecipanti in ogni città.

Promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è realizzata in collaborazione con Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.