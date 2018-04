Maladonna torna ‘VIRGY’ e canta le due anime della Raggi

ROMA – Divertente, carismatica e Virgy. Questi sono gli ingredienti di Liliana Fiorelli in arte Maladonna. L’attrice torna nei (pa)raggi della sindaca di Roma in versione hip hop. A fare da scenario alle note della Raggi, la redazione dell’agenzia Dire.

“Immaginiamo se i politici avessero la possibilita’ di sfogare il proprio pensiero – politico o personale – in una canzone e in un particolare genere musicale e immaginiamo se a farlo siano le donne della politica che sono i bersagli perfetti per critiche taglienti”, racconta ai nostri microfoni Liliana.

Dopo il trap di ‘Melony’ (Giorgia Meloni), Maladonna torna a stupire il web con una inedita ‘Virgy’ Raggi sulle note di ‘Roma Facebook’: “Un brano hip hop agrodolce che vi fara’ ridere ma anche riflettere. Racconteremo le due anime della sindaca di Roma: una stanca e ritirata dalle scene, l’altra combattiva- dichiara Maladonna- Spero che questa parodia dia uno spunto di riflessione perche’ io e chi collabora con me in questo progetto non abbiamo l’intento di ridicolizzarla”.