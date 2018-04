Despacito sparisce da YouTube, gli hacker cancellano il video dei record

ROMA – È scomparso. Il video di Despacito è stato cancellato da YouTube. Alcuni hacker – riconducibili al gruppo chiamato Prosox and Kuroi’sh – hanno eliminato il video dei record di Luis Fonsi. Al suo posto la scritta “Liberate la Palestina” e un’immagine della serie Netflix La casa di carta. Solo qualche giorno fa, la clip era stata certificata come il video più visto della storia. Merito delle visualizzazioni che avevano oltrepassato il limite dei 5 miliardi.

Luis Fonsi, però, non è il solo malcapitato ad aver visto il proprio video a sostegno della causa degli hacker. Insieme a lui, colpiti anche Shakira, Taylor Swift, Selena Gomez e Drake. Uno degli hacker ha, poi, minimizzato l’accaduto su Twitter: “Lo abbiamo fatto per divertimento, uso lo script YouTube-change-title-video e scritto hacked. Non mi giudicate, amo YouTube”.

La piattaforma non ha ancora commentato.