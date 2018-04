“Si! Stiamo insieme”, I Soldi Spicci a Roma con con il loro spettacolo sulla vita in coppia

ROMA – Finalmente la risposta alla domanda più frequente fatta a I Soldi Spicci: ‘ma state insieme?’ Sì! Stiamo Insieme’. E questo spettacolo servirà, soprattutto, a chiarire ‘come’ I Soldi Spicci stanno insieme.

Il duo comico palermitano sbarca a Roma con uno show pieno di sketch, gag e monologhi che raccontano il rapporto di coppia attuale che fugge dal matrimonio e va dritto verso la convivenza. Un percorso che racconta l’evoluzione della relazione uomo/donna, dell’ennesima emancipazione che quest’ultima sta vivendo a discapito del povero uomo che, come sempre, subisce e non capisce. Anche per questo lavoro il duo comico si avvale della collaborazione ai testi di Salvo Rinaudo e della regia di Ernesto Maria Ponte.

L’appuntamento è al 24 aprile al Teatro Sala Umberto, alle ore 21. I biglietti sono disponibili su TicketOne.

I Soldi Spicci, dal teatro al web…sempre “insieme”

I Soldi Spicci è un duo comico formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. I due si incontrano nella scuola di recitazione del Teatro Agricantus di Palermo, dove insegnava Ernesto Maria Ponte, attore, autore e regista che, da allora a tutt’oggi, segue i loro lavori teatrali. Dopo una frequentazione, da singoli, di vari laboratori teatrali, decidono di fare coppia e cominciano a calcare insieme i palcoscenici della loro città.

Dopo diverse apparizioni e interventi in spettacoli comici, il 2014 è, per i SoldiSpicci, l’anno del debutto teatrale con uno spettacolo interamente intestato a loro, il titolo è “Femmino e Maschia”: uno spettacolo che narra il punto di incontro fra due mondi: quello maschile e quello femminile in cui i due protagonisti approfondiscono il tema uomo/donna fino a scambiarsi ruoli e punti di vista.

Sempre nello stesso anno arriva i debutto in TV, I SoldiSpicci fanno parte del cast fisso di Colorado su Italia 1, presentato da Diego Abatantuono e Chiara Francini, prendendo parte a 4 puntate del programma. Intanto il duo segue un personalissimo percorso con la pubblicazione di brevi video sketch pubblicati sulla pagina Facebook “ISoldiSpicci”, in cui affrontano il tema della relazione di coppia, inventandosi il tormentone “vabbè vabbè vabbè”. A questi video si alternano diverse rubriche che riscuotono un successo tale da far crescere la pagina che, adesso si trova a circa 1,2 Milione di like.



Nel 2015 c’è il debutto di “Vietato ai Maggiori”, spettacolo teatrale che registra il tutto esaurito al Teatro Agricantus di Palermo e che parla del confronto generazionale, portando i SoldiSpicci a difendere, con l’arma della comicità, i loro coetanei. L’estate di quell’anno rappresenta un vero e proprio bagno di folla per il duo che affronta un Tour regionale di 6 date nei principali anfiteatri e arene, sold out in netto anticipo, con “iSoldiSpicci Summer Edition”.



In futuro ancora teatro e un film al cinema

Debutto imminente per “Amore TrePuntoZero”, in cui oltre agli storici collaboratori, si avvalgono della collaborazione di Bozzi&Montebelli, autori di Fiorello. Lo spettacolo affronta il tema della convivenza, rappresentando un trasferimento per motivi di studio di una coppia di fidanzati che sarà alle prese con i problemi quotidiani, la nostalgia, l’incertezza del futuro e la realizzazione dei propri sogni.

i Soldi Spicci sono protagonisti di un film scritto da loro insieme a Marco Alessi e Salvo Rinaudo, prodotto da Cattleya e Alessandro Siani. L’uscita del film nelle sale italiane è prevista per l’autunno del 2018, con la distribuzione di 01 Rai Cinema.