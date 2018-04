Lenti a contatto che diventano “occhiali da sole”: via libera negli USA

ROMA – Via libera negli USA alle lenti a contatto che diventano occhiali da sole.

Dopo una fase di test, l’ingegnoso prodotto è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA).

Grazie ad un filtro speciale, le lentine si auto-schermano in presenza di una fonte di luce.

E’ lo stesso meccanismo degli occhiali da vista con lenti di transizione.

“Questa lente a contatto è la prima del suo genere ad incorporare la stessa tecnologia utilizzata negli occhiali che si oscurano automaticamente al sole”, ha dichiarato Malvina Eydelman, direttore della Divisione di Oftalmologia presso la FDA.

Le lenti a contatto che diventano occhiali da sole

Le lenti a contatto contengono un additivo fotocromatico che adatta la quantità di luce filtrata nell’occhio in base alla quantità di UV a cui sono esposte.

Ciò si traduce in lenti leggermente scurite in pieno sole che tornano automaticamente a una tinta regolare quando esposte a condizioni di illuminazione normali.

Sono lenti morbide giornaliere, utilizzabili per un massimo di 14 giorni.

Bisogna levarle prima di coricarsi ed evitare di esporle all’acqua.

La FDA specifica, inoltre, che non devono essere usate come sostitutivo degli occhiali protettivi UV.