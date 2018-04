Emma Watson, Cara Delevigne e Jennifer Lawrence diventano Barbie

ROMA – Un’artista ha deciso di sfruttare il suo grande talento e trasformare qualsiasi Barbie riuscisse a trovare in volti noti di Hollywood, tra cui Emma Watson, Cara Delevingne e Jennifer Lawrence.

Olga Kamenetskaya, artista e mamma di due bambini, ha dipinto la prima Barbie nel 2013 utilizzando colori acrilici, pastelli, vernici e alcune volte anche veri trucchi. Tra i vari volti noti riprodotti da Olga, che vive attualmente a Kiev con la sua famiglia, figurano anche Harry Potter e Kevin Spacey nella sua rappresentazione di Frank Underwood, nella famosa serie House of Cards.

“Esattamente come tutte le altre bambine, quando ero piccola adoravo Barbie. – ha affermato Olga in una delle sue interviste – La mia famiglia, però, non era molto ricca e io e mia sorella abbiamo ricevuto la nostra prima Barbie all’età di nove anni. La adoravamo, la vestivamo e le acconciavamo i capelli. Nostra mamma era una sarta e ha insegnato a me e mia sorella molte cose”, ha continuato l’artista. “I materiali che uso nelle mie trasformazioni sono principalmente colori acrilici, acquerelli e che ci crediate o no, ombretti ”, ha concluso Olga.

Fonte metro.co.uk