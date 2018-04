ROMA – Una via di Roma dedicata a Fabrizio Frizzi.

L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità una mozione che prevede l’impegno per la sindaca Virginia Raggi e la Giunta a intitolare una strada all’ex conduttore, scomparso lo scorso 26 marzo.

L’area scelta è quella dell’Aventino, nel parco Savello, meglio conosciuto come Giardino degli Aranci.

Alcuni viali del parco sono già stati dedicati ad altri grandi personaggi dello spettacolo, come Nino Manfredi e Fiorenzo Fiorentini.