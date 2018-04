Derby Lazio-Roma nel nuovo video degli Actual

Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia tornano per raccontare uno dei match storici per i romanisti: il derby Lazio-Roma



Anche per gli Actual il Derby rappresenta una partita a sé con l’inevitabile speranza dei tifosi romanisti di una vittoria dei giallorossi dopo l’exploit contro il Barcellona in Champions League anche se, come da tradizione, la stracittadina della capitale resta sempre una partita aperta a qualsiasi risultato nella quale previsioni e pronostici di azzerano al momento del calcio di inizio.

Lorenzo e Leonardo con questo video descrivono il tifo e la forza surreale dei tifosi della capitale.

Insomma dell’addio di Totti che ancora rimane impresso come un ricordo indelebile nella memoria dei tifosi romanisti e dei possibili scenari del finale di stagione che per la Roma, a dispetto di quanto avveniva solo poche settimane fa, si prospetta avvincente tra una finale di Champions da conquistare e un piazzamento in campionato da consolidare alle spalle di Juventus e Napoli.