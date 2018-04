Coachella 2018, è la notte di Beyoncé. La diretta streaming

ROMA – Saranno le 8 di domenica mattina in Italia quando Beyoncé salirà sul palco del Coachella 2018.

Tra le presenze più attese del Festival, Queen Bey regalerà al pubblico un’esibizione di un paio d’ore.

Un vero e proprio concerto, dunque, replicato anche sabato prossimo.

Lo scorso anno Beyoncé ha dovuto rinunciare al Coachella per via della gravidanza gemellare, venendo sostituita prontamente da Lady Gaga.

E’ possibile seguire tutte le performance in streaming gratuito sui canali YouTube ufficiali.

(Nel video di seguito la diretta del Canale 1, dove verrà trasmessa la performance di Beyoncé).