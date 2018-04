Il nipote di Meghan Markle crea erba speciale per il matrimonio reale

ROMA – Un matrimonio stupefacente per Meghan Markle e la sua metà reale, il Principe Harry.

Il nipote della futura sposa, Tyler Dooley, ha deciso di creare uno speciale tipo di cannabis in onore dell’evento più atteso da tutto il mondo. Il venticinquenne infatti è un coltivatore di cannabis e il nuovo tipo di marijuana, che si chiamerà Markle Sparkle, sarà presto disponibile in Oregon.

Tyler ha dichiarato di essere molto felice di poter offrire a Meghan ed Harry “un piccolo assaggio” se mai dovessero decidere di passare al Grant’s Pass in Oregon. “Sarei davvero felice di ospitarli e istruirli sui molteplici benefici che la marijuana apporta a corpo e mente. La cannabis è in grado di aiutare a curare lo stress post traumatico, l’insonnia e il dolore in pazienti affetti da malattie invalidanti, ha affermato il coltivatore. Secondo quanto riportato, Meghan e suo nipote Tyler non avrebbero rapporti da tre anni, ma il ragazzo afferma di ricordare ancora le fantastiche doti della zia come babysitter.

Dooley ha poi concluso: ”Meghan è cresciuta in America proprio come me, e sono sicuro che il suo punto di vista riguardo l’utilizzo di marijuana sia molto lontano da quello Inglese. Chiunque in America sperimenta almeno una volta la marijuana”.

Fonte metro.co.uk