Ketty Passa “urban rock” nel nuovo singolo “Batti le mani”

KETTY PASSA parla di “Batti le mani”

“Ha un testo ironico, crudo, sincero e dissacrante, in cui emerge una critica al mondo liquido dei social e quindi anche ad ognuno di noi, che ci sentiamo perennemente imprigionati ma allo stesso dipendenti dai numeri del web. Dunque Batti le mani è un consiglio ad accettare il mondo in cui viviamo, a non cadere nelle contraddizioni che ogni giorno ci rallentano, a non dare peso alle chiacchiere da corridoio, ad avere il coraggio di affermarci nella nostra originalità e a non giudicare troppo quello che non conosciamo”.