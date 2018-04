ROMA – Anche quest’anno riparte Sport in Famiglia.

La 7a edizione coincide con un rilancio importante per lo Sport capitolino, ricco di eventi e di novità.

L’appuntamento si rinnova al Laghetto dell’Eur dal 21 aprile al 1° maggio.

Sport in Famiglia

Sport in Famiglia è una manifestazione ideata da Fabio Bertolacci, Delegato Regionale della Federazione Italiana Motonautica e responsabile del progetto sportivo, organizzata dall’Associazione Cast Sub Roma 2000, in partnership con ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva dal 1994 riconosciuto dal CONI – e di EUR SpA.

Dal 2012 infatti SPORT IN FAMIGLIA, che ricopre ormai un ruolo fondamentale tra gli eventi sportivi della Capitale, ha consolidato un format affascinante, grazie al numero crescente di attività sportive praticabili e di atleti professionisti che aderiscono al progetto.

Nel 2017 sono stati ben oltre 60.000 i visitatori, per un evento completamente gratuito e dedicato alle famiglie all’insegna del divertimento con giochi, esibizioni, musica, parco avventura e con la possibilità, in primis, di praticare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza.

Tra i fini, oltre quello di far praticare delle sane attività sportive, SPORT IN FAMIGLIA intende stimolare fortemente il senso di aggregazione e socializzazione di tutti i partecipanti.

Alternanza Scuola-Lavoro

Per il secondo anno consecutivo si conferma inoltre il coinvolgimento da parte di oltre 200 alunni, grazie al progetto alternanza Scuola-Lavoro, che rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza della manifestazione; il crescente numero degli Istituti che hanno aderito è la dimostrazione del riconoscimento, da parte dei dirigenti scolastici, del valore dei contenuti di quest’iniziativa.

In ogni edizione si sono toccati temi di grande rilevanza, come il fenomeno del bullismo o della lotta contro il razzismo e le discriminazioni in generale. Una grande novità del 2018 è l’inclusione del progetto STRATEGY FOR YOUTH, che mira a riportare i giovani al centro del processo decisionale politico, in particolare in questa iniziativa, quello sportivo. L’obiettivo è quello dell’integrazione e l’inclusione sociale, al fine di ridurre il divario tra giovani, istituzioni e responsabili delle politiche nel settore della gioventù.