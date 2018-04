ROMA – Nuova squadra, nuovo colpo.

Non è una sorpresa che Netflix abbia ordinato la terza parte de La Casa di Carta.

La serie spagnola è lo show non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma streaming.

Una vera perla che ha conquistato in pochissimo tempo l’attenzione mondiale.

A dare l’annuncio della nuova stagione è proprio Netflix, confermando i rumors che da giorni si rincorrevano con insistenza sul web.

La terza parte debutterà, con molta probabilità, non prima del 2019.