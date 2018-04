“Qualcuno in questa stanza sarà portato via e spetterà a voi trovarlo. Chi trova la vittima vince il primo premio”.

ROMA – Jason Bateman e l’attrice candidata all’Oscar Rachel McAdams sono i protagonisti della commedia d’azione della New Line Cinema Game Night – Indovina chi muore stasera?, dal 1° maggio al cinema con Warner Bros.



I registi di Game Night, John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, illudono lo spettatore: fanno credere che la pellicola sia prevedibile e frivola per poi sorprenderlo con risvolti inimmaginabili che la rendono accattivante e stuzzicano la fame del sapere sempre di più.

È un film tagliente, veloce e imprevedibile. 100 minuti di divertimento ma anche di suspance. In Game Night c’è tutto. La commedia, l’azione, il mistero, un pizzico di romanticismo ma anche scene di vita quotidiana che potrebbero avere come protagoniste personi comuni: competizioni tra fratelli, reunion tra amici, confessioni di tradimenti, latin lover che collezionano donne come fossero figurine e voglia di allargare la famiglia con un bambino.

Game Night non ha certamente la pretesa di essere il film dell’anno però è una commedia d’azione seducente, divertente e con la capacità di incollare lo spettatore alla poltrona.

VOTO: ★★★☆☆

SINOSSI

Bateman e la McAdams interpretano Max e Annie, una coppia amante delle serate gioco con amici. Una sera, insieme ad altre coppie con cui si riuniscono settimanalmente per una serata di giochi di società, su proposta del carismatico fratello di Max, Brooks, per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati.

Così anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco…vero? Ma non appena i sei partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il “gioco” – né tantomeno Brooks – sono quel che sembrano.

Nel corso di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più divertente in assoluto…o la fine dei giochi.

Nel cast Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Kyle Chandler, Michael C. Hall, Danny Huston, Chelsea Peretti, Camille Chen e Joshua Mikel.

Game Night, il poster ufficiale