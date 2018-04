Presto in libreria Iperurania, il graphic novel di Francesco Guarnaccia

Roma – Dal 26 aprile è in arrivo in libreria e in fumetteria Iperurania, il nuovo graphic novel di Francesco Guarnaccia. Una colonia spaziale, costruita per studiare un pianeta che, con il tempo, si è rivelato inospitale e impossibile da classificare. Gli abitanti della colonia, allora, cominciano a fotografarlo, e a fare concorsi di fotografia la cui unica regola, per ragioni tanto di competizione quanto di sicurezza è: non si può toccare la superficie del pianeta.

Chi però si avvicina di più e scatta le foto più belle, diventa celebre e celebrato dalla piccola comunità. Bun, il protagonista, è un fotografo dilettante, con grandi ambizioni ma scarsissima motivazione. Un giorno, senza sapere come, si trova con i piedi sulla superficie del pianeta. Ed è l’inizio della sua più grande avventura, anche se non può parlarne con nessuno.

Francesco Guarnaccia ci regala una storia allo stesso tempo intensa e scanzonata, lieve e profonda, che riflette sul senso dell’arte, l’importanza dell’amicizia e le forze che ci spingono a essere il meglio che possiamo essere.

INCONTRI CON L’AUTORE

– Anteprima a Milano il 20 aprile presso La Feltrinelli (Duomo) ore 18:30

– Napoli Comicon, l’autore sarà ospite allo stand BAO Publishing

– Salone del libro di Torino, l’autore sarà ospite allo stand BAO Publishing

– ARF! a Roma, l’autore sarà ospite allo stand BAO Publishing e protagonista della mostra inedita e personale dal titolo: “Ce ne sono di cose strane in questo mondo”. La mostra, eredità del Premio Bartoli che Francesco Guarnaccia si è aggiudicato ad ARF lo scorso anno, sarà visitabile dal prossimo 25 maggio al 15 luglio.

Francesco Guarnaccia

L’artista fa parte del collettivo Mammaiuto con il quale ha pubblicato From Here To Eternity e prima o poi pubblicherà la sua serie sulla procrastinazione, Il Cavalier Inservente. Tra il 2015 e il 2017 riceve la Menzione Speciale della giuria al premio Gran Guinigi, vince il premio “Nuove Strade” ai Premi Micheluzzi del Napoli Comicon, il Premio Bartali come miglior promessa del fumetto italiano, il premio “Miglior performance di ballo” ai Premi Boscarato del Treviso Comic Book Festival. Ha pubblicato con Shockdom, Rizzoli, Linus, Internazionale, Smemoranda e molte altre realtà dell’autoproduzione italiana. Nel 2018 pubblica Iperurania con BAO Publishing. Attualmente abita a Milano e lavora part-time in un Parco, durante tutto il resto del suo tempo continua sempre a fare i fumetti.