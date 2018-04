Addio a Marco Garofalo, il coreografo della televisione italiana

ROMA – Addio a Marco Garofalo.

Il coreografo si è spento nella notte all’età di 61 anni: ha perso la battaglia che combatteva da anni. Lascia due splendidi figli, Clarissa e Alessio.

Il funerale si terrà domani 20 aprile alle ore 14.30 presso la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo (Roma), si legge dal profilo Facebook di Lucio Presta.

Con le sue coreografie ha animato programmi di grandissimo successo: da Buona Domenica a Tira & Molla, da Ciao Darwin ad Amici di Maria De Filippi.

Il saluto degli amici

E’ morto #MarcoGarofalo apprezzatissimo coreografo, ex maestro di @AmiciUfficiale e grande appassionato di calcio. Si avvicinò alla danza ventunenne proprio a causa di un infortunio che gli interruppe carriera e sogni calcistici. Aveva 61 anni. pic.twitter.com/VmhJPiuy5j

Ciao Marco.😢

Avevi provato a far ballare anche me ma alla fine ci facevamo solo grandi risate.

Sei stato e sarai per sempre un leone. #rip #MarcoGarofalo ❣ pic.twitter.com/AvgYLVi9EG

— Lorenzo Branchetti (@lorebranchetti) 19 aprile 2018