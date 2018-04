Harry e Meghan tornano in Africa per il viaggio di nozze

ROMA – Manca esattamente un mese al matrimonio dell’anno ed Harry e Meghan – come tutti i futuri sposi – hanno preparato ogni dettaglio. Viaggio di nozze compreso. Secondo la rivista Travel & Leisure, la coppia ha scelto l’Africa come meta. Per la precisione la Namibia.

Passione Africa

Non poteva essere altrimenti d’altronde. Il continente è molto caro ad entrambi gli sposi. Harry ha sempre avuto un legame – soprattutto umanitario – con l’Africa. Lì, continuando l’opera di sua madre Diana, ha svolto varie missioni in supporto della popolazione. La sua presenza è stata, poi, abbastanza frequente durante il fidanzamento con Chelsy Davy, nata in Zimbabwe. Anche Meghan ha origini africane. Non a caso, il primo viaggio di coppia l’ex attrice e il principe l’hanno fatto in Botswana. Tra l’altro, una delle pietre dell’anello di fidanzamento della sposa proviene proprio da quel paese.

In Namibia, Harry e Meghan – secondo quanto riferisce la rivista di viaggio – soggiorneranno all’Hoanib Valley Camp, una struttura eco friendly con sei tende che non hanno molto da invidiare ai lussuosi resort.

L’area è circondata da paesaggi mozzafiato dove giraffe ed elefanti vagano in libertà, senza alcuna costrizione. Tra safari e cene sotto le stelle, i quasi marito e moglie trascorreranno sicuramente giorni da sogno.