20 anni di Comicon: ospiti speciali Frank Miller e Lucy “Xena” Lawless

ROMA – Frank Miller, leggenda vivente del fumetto mondiale, sarà l’ospite d’onore dell’edizione 2018 di Comicon, il Salone Internazionale del fumetto che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 28 aprile al 1 maggio.

Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2018 di Comicon, è stato l’organizzatore della rassegna, Claudio Curcio.

“Ci siamo regalati un ospite speciale, Frank Miller, uno dei grandissimo personaggi del fumetto contemporaneo, l’autore del Cavaliere Oscuro e di Sin City. Ma in tutta Italia – ha spiegato – si stanno organizzando per venire a Comicon i fan di Lucy Lawless, l’interprete della principessa Xena e tanti atri autori internazionali”.

Miller, creatore di capolavori come Sin City e 300, autore storie come Batman: Anno uno, Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Batman: Il cavaliere oscuro colpisce ancora, incontrerà il pubblico del Comicon domenica 29 e lunedì 30 aprile.

20 anni di Comicon

Quest’anno Comicon compie vent’anni e, dopo il successo dello scorso anno che ha registrato 130mila visitatori e un impatto economico sulla città di oltre 15 milioni di euro, s’ingrandisce con la prestigiosa Arena Flegrea e conquista nuovi spazi del polo fieristico.

“Per festeggiare – ha aggiunto Curcio – abbiamo aggiunto altri spazi alla Mostra d’Oltremare, dal Padiglione 10, completamente dedicato ai videogiochi, all’Arena Flegrea che entra nel nostro spazio. Abbiamo tantissimo spazio in più e potremo ospitare più pubblico”.

Magister e autore del manifesto 2018 è Lorenzo Mattotti, protagonista della mostra Seguendo le Tracce, inaugurata il 6 aprile al Museo Pignatelli di Napoli e aperta fino al 27 maggio.

Tra gli ospiti della sezione fumetto, Brian Azzarello, Vittorio Giardino, Jose’ Muñoz.

Alle celebrazioni partecipano anche star del cinema e delle serie tv come Lucy Lawless, Frank Matano, Dark Polo Gang, Andrea Delogu e Ema Stokholma.

Queste ultime due presenteranno la cerimonia dei Premi Micheluzzi, che vedrà impegnata in giuria anche l’attrice Matilda De Angelis, insieme a una giuria tutta la femminile. A condurre la cerimonia di premiazione, che si terra’ domenica 29 aprile al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, due presentatrici d’eccezione: Andrea Delogu e Ema Stokholma.

GLI OSPITI

Lorenzo Mattotti, eccellenza del Fumetto e dell’Illustrazione, è il Magister dell’edizione 2018 del COMICON, autore del manifesto ufficiale del festival e protagonista della mostra Seguendo le Tracce, inaugurata il 6 aprile al Museo Pignatelli di Napoli e aperta fino al 27 maggio.

Frank Miller, leggenda vivente del fumetto mondiale, ha creato capolavori come Sin City e 300, ha scritto storie come Batmanː Anno uno, Il ritorno del Cavaliere Oscuro e Batman: Il cavaliere oscuro colpisce ancora. Miller incontrerà il pubblico del COMICON domenica 29 e lunedì 30 aprile.

Brian Azzarello, uno dei più grandi sceneggiatori statunitensi, ha realizzato storie di successo come Batman/Deathblow: Fuoco incrociato, Lex Luthor: Man of Steel e Joker HardCover. Ha scritto anche Batman Europa e collaborato a Dark Knight III: The Master Race, terzo capitolo della saga del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, da lui co-sceneggiato.

José Muñoz è un maestro del bianco e nero di tradizione ispano-americana, nel solco di autori del calibro di Alberto Breccia e Hugo Pratt.

Vittorio Giardino, quarant’anni anni circa di carriera, tradotto in tutto il mondo, è un maestro della “linea chiara” di tradizione franco belga. Al Comicon presenterà l’ultimo attesissimo volume delle avventure di Jonas Fink.

Mike Allred, fumettista statunitense conosciuto per il suo personaggio Madman e per aver firmato serie come X-Force, X-Statix, FF e Silver Surfer contribuendo a capisaldi del fumetto mondiale come Sandman e Fables.

Lucy Lawless, attrice acclamata per le sue interpretazioni in serie tv come Xena e Spartacus e ora co-protagonista della serie Ash vs Evil Dead di cui presenterà in anteprima al COMICON il finale della terza stagione (lunedì 30 aprile).

Frank Matano e Matteo Martinez presenteranno il loro nuovo film Tonno Spiaggiato venerdì 28 aprile.

La Dark Polo Gang presenterà la docu-serie dedicata alla band lunedì 30 aprile