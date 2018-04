ROMA – Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors sono stati avvistati insieme ma non per motivi musicali. I due sono stati avvistati insieme da Dagospia al locale milanese Major. Un incontro notturno che ha scatenato il gossip che vocifera della nascita di un nuovo amore.

Per Anna si tratterebbe della prima storia dopo quella durata 12 anni con Gigi D’Alessio. Antonio Stash Fiordispino ha detto addio dopo 10 anni alla compagna, la giornalista di moda Carmen Fiorentino.