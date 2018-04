ROMA – Buon compleanno Regina Elisabetta. Compie oggi 92 anni la sovrana più longeva d’Inghilterra. Nata alle 2.40 del 21 aprile 1926, è al trono del suo paese dal 1952 quando – alla morte del padre Giorgio VI – fu incoronata.

Oggi potrebbe avvicinarsi sempre più alla fine della sua “carriera”. E a prendere il suo posto sarà essere il principe Carlo. Come capo del Commonwealth delle nazioni.

Carlo sarà Capo del Commonwealth

La notizia è diventata ufficiosa nella giornata di venerdì a seguito di una delle solite riunioni dell’organizzazione intergovernativa che riunisce i 53 paesi che facevano parte dell’impero britannico. Nel summit annuale è stato, infatti, deciso che Carlo sarà il successore della regina. Una decisione non scontata visto che il ruolo non è ereditario e che addirittura si era paventata un’elezione interna all’organizzazione. Questo nonostante, nella norma, sia il re o la regina a detenerlo.

Di conseguenza, Carlo vedrà così finalmente anche realizzare il suo sogno quando la regina non ci sarà più (anche se molti sperano in un passaggio di consegne a William). La 92enne ha voluto specificare durante la riunione del Commonwealth che la decisione è da lei appoggiata al 100%. “È mio sincero desiderio che un giorno il principe di Galles continui il lavoro iniziato da mio padre nel 1949”. Carlo, dal canto suo, si è detto “toccato e onorato per la decisione del Commonwealth”. Insomma, il primogenito di Elisabetta sembra aver accettato di buon grado quanto stabilito e ha promesso che continuerà “a supportare Sua Maestà in ogni modo possibile”.

Elisabetta, comunque, avrebbe in mente di darsi come termine ultimo i 95 anni. Varcato quel traguardo dovrebbe lasciar sempre più spazio al figlio quasi 70enne. Sì perché la regina, in realtà, al momento, non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Anzi. Con molta probabilità, potrebbe semplicemente diminuire gli impegni in agenda, delegando i più faticosi al figlio. Nel caso in cui la vita di Elisabetta II sia ancora lunga, Carlo dovrebbe accontentarsi di diventare reggente ma non re. Quell’investitura avverrà solo con la morte della madre.

Due feste

Qualunque sia la decisione di Elisabetta, la sovrana oggi pensa a festeggiare il suo compleanno. Alle 20 di stasera alla Royal Albert Hall inizierà il Queen’s Birthday Party, lo spettacolo organizzato dalla BBC per celebrare il compleanno della regina con Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David, Anne Marie, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo, Sting & Shaggy, oltre alla BBC Concert Orchestra. L’evento sarà trasmesso in diretta su BBC One e BBC Radio 2.

La festa si ripeterà il secondo o il terzo sabato di giugno quando in programma ci sarà la solita parata estiva. Un’usanza introdotta nel 1748 da re Giorgio II che decise di fissare i festeggiamenti dei compleanni nel mese di giugno per evitare il noto brutto tempo di Londra.