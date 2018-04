World Book Day, Amazon dona una biblioteca ad Amatrice

ROMA – La città di Amatrice ha una nuova biblioteca grazie all’iniziativa benefica realizzata da Amazon insieme all’Università di Udine.

In occasione del World Book Day, è ufficialmente stata inaugurata la biblioteca digitale con un evento che ha coinvolto gli studenti di Amatrice e tutti i principali partner che hanno reso possibile questa apertura, prendendo parte al progetto Un eBook per Amatrice.

La donazione della biblioteca digitale rappresenta infatti l’ultimo tassello del progetto promosso da Amazon insieme agli studenti e ai professori dell’Università di Udine, che ha previsto anche il lancio di una piattaforma online attraverso la quale chiunque ha potuto donare un eBook a propria scelta. Ambasciatore speciale dell’evento inaugurale è stato il famoso scrittore Giuseppe Catozzella, Vincitore Premio Strega Giovani 2014 con Non dirmi che hai paura, che ha coinvolto gli studenti di Amatrice in una sessione di lettura dedicata al suo ultimo romanzo.

La biblioteca

La nuova biblioteca di Amatrice si trova nel cuore della città, di fronte al palazzo del Comune, ed è costituita da sei moduli di container che sono stati donati da Vailog ed Engineering 2K, general contractor leader nel settore della logistica in Italia e in Europa.

Amazon, supportando il progetto, ha fornito alla biblioteca 20 eReader Kindle, mobili e tavoli da lettura e libri cartacei. Audible, società Amazon che produce e distribuisce contenuti digitali d’informazione e di intrattenimento, partecipa al progetto con la donazione di due tablet da cui poter utilizzare l’app e ascoltare l’intero catalogo di audiolibri digitali, podcast e serie audio.

Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha partecipato all’inaugurazione e ha dichiarato: “Credo che il luogo culturale e di socializzazione per eccellenza sia la biblioteca comunale. Ad Amatrice ne avevamo una bellissima, avevamo scelto di collocarla dentro una antica e meravigliosa chiesa, quella di San Giuseppe. Oggi la chiesa di San Giuseppe non esiste più, ma è rimasta la voglia di avere un luogo in cui i cittadini possano trascorrere il loro tempo in compagnia di un buon libro. Un bisogno della popolazione che oggi può diventare realtà grazie a Amazon. Credo che tutta la comunità amatriciana sia orgogliosa di questo dono che significa per tutti noi cultura, aggregazione, punto di riferimento”.

“Tutti sono i benvenuti nella nuova biblioteca e incoraggerò il maggior numero di persone possibile a visitarla, sia che si tratti di leggere libri e giornali, sia di sfruttare l’utilizzo dei dispositivi Kindle. Spero che questa biblioteca diventi un luogo in cui le persone possano incontrarsi, condividere idee e far nascere nuovi progetti” ha dichiarato il bibliotecario di Amatrice, Sergio Serafini. “Stiamo realizzando un sogno che sta aiutando concretamente un territorio colpito duramente dal terremoto, come accadde 40 anni fa nelle nostre zone” sottolinea Nicola Strizzolo, docente e promotore del progetto Lab e direttore della Summer School sul terremoto della Facoltà di Udine. “I nostri studenti sono orgogliosi di far parte di questa donazione, avendo avuto anche la possibilità di confrontarsi e di imparare facendo pratica con il team di Amazon”. “I libri sono fondamentali in Amazon, abbiamo iniziato con i libri e sono il fulcro delle nostre attività e sappiamo quanto il potere della lettura e dei libri possa trasformare le vite di ognuno e ispirare le comunità”, ha commentato Alessio Santarelli, EU Kindle Director. “Grazie alla collaborazione con i nostri partner e con l’Università di Udine, abbiamo potuto donare un nuovo spazio dedicato alla costruzione della comunità partendo dai rapporti interpersonali, sostenendo la cultura locale, ispirando ed educando le persone all’arte, alla letteratura, e anche alle tecnologie digitali grazie ai nostri dispositivi Kindle. Crediamo che la nuova biblioteca rappresenterà anche una grande opportunità per le persone anziane di Amatrice, che avranno, così, la possibilità di leggere i loro libri preferiti e conoscere e utilizzare la tecnologia del Kindle”. “In Audible, crediamo che la voce sia un mezzo eccezionale per portare in vita racconti ed emozioni” aggiunge Marco Azzani, country manager Audible Italia. “Passare del tempo libero di qualità facendosi raccontare un audio libro o un podcast è un’ulteriore bellissima possibilità che speriamo possa aiutare i giovani di Amatrice a trascorrere dei piacevoli momenti di svago e divertimento”. “Sono molto orgogliosa di poter essere qui oggi insieme ad altri miei colleghi e contribuire alla realizzazione di questo bellissimo progetto in favore della comunità di Amatrice” commenta Cristina, dipendente Amazon del centro di distribuzione di Passo Corese. “Da inizio anno faccio parte del comitato di Amazon nella Comunità che è impegnato nell’ideazione e realizzazione di attività a sostegno delle realtà locali e questa donazione ne è un esempio eccellente”

L’evento si è svolto oggi in occasione del World Book Day, l’iniziativa dell’UNESCO che mira a celebrare i libri e la lettura, sia tra i più giovani che tra i più anziani. La donazione della biblioteca è pienamente in linea con questi principi e rappresenta un’ulteriore prova dell’impegno di Amazon nel diffondere la cultura tra le comunità locali.