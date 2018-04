20 è il disco d’esordio del giovane rapper Capo Plaza

Roma – Si chiama Capo Plaza è salernitano e il suo rap dà dipendenza. Nel giorno del suo ventesimo compleanno – il 20 aprile – è uscito “20”, un disco attesissimo da migliaia di fan. Il primo estratto dell’album, “Non cambierò mai”, conta quasi due milioni di views su youtube ed è entrato subito al primo posto nella classifica ufficiale dei singoli più venduti in Italia (FIMI/GFK).



In “20”, uscito per Sto Records/Atlantic Records e distribuito da Warner Music Italy, Capo Plaza esprime il suo grande potenziale e presenta la sua musica. Nel disco sono presenti diversi ospiti tra i quali DrefGold, Charlie Charles, Daves The Kid, Sfera Ebbasta, Mojobeatz e Ghali.

Capo Plaza sarà impegnato, fino a metà maggio, con un instore tour che toccherà le principali città italiane: