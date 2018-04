Gli auguri di Michelle Obama al nuovo royal baby fanno impazzire il web

ROMA – Il pigiamino di seta e la vestaglia bianca del principino George all’incontro con gli Obama hanno fatto storia. Per mesi le immagini del primogenito di William e Kate Middleton sono diventate oggetto dei meme più divertenti. E lo scatto ha fatto storia. Lo sa anche Michelle, l’ex first lady d’America. La signora Obama, con la sua solita verve ironica, non è stata da meno. L’occasione è stata la nascita del fratellino di George. Michelle, su Instagram, si è augurata di poter rivedere quel look quando, prima o poi, incontrerà il quinto il linea di successione al trono d’Inghilterra. Il risultato ha fatto impazzire i suoi followers.

“Barack e io – si legge nel post – siamo entusiasti di congratularci con la famiglia reale per il nuovo arrivo! Speriamo di incontrare presto il bambino per un pigiama party a Palazzo. Indosserò la mia vestaglia”.