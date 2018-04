StiLL G esce con Reminisce of you, dal 26 aprile in radio

ROMA – StiLL G torna sulla scena musicale con Reminisce of you.

Dopo qualche anno di pausa la musica hip pop dell’artista torna a dire la sua con il nuovo singolo, disponibile su Itunes https://apple.co/2HaeOHv, sulle piattaforme streaming e nei digital store. Da giovedì 26 aprile il brano sarà in rotazione radiofonica nelle principali emittenti italiane.

Reminisce of you è l’ultima traccia (la sesta) dell’EP Portrait of an Italian G Funkster di StiLL G, lavoro prodotto e curato dallo stesso artista. Inoltre, è il primo lavoro dell’artista a uscire con l’etichetta indipendente americana, con base a New York City, Bentley Records.

Composto da 6 brani, l’album è musicalmente vicino alla scena west coast rap / g-funk e R&B dei primi Anni 90. Tra i pionieri di questo genere musicale c’è Dr. Dre, Snoop Dogg, Warren G e l’indimenticabile Tupac Shakur (2pac).

Ad impreziosire l’EP ci sono grandi collaborazioni con veterani della scena westcoast americana dei primi anni 90, Bo Roc e Foesum, che hanno contribuito a diffondere in tutto il mondo la cultura del gangsta rap, g-funk.

I brani trattano tematiche diverse, ma tutti basati sulle reali esperienze di vita dell’artista che, grazie alla musica, è sempre riuscito a esprimere se stesso. Per StiLL G, infatti, è stato lo strumento con cui ha saputo superare i momenti brutti, creando qualcosa di stupendo con cui ha esorcizzato le paure, le ansie e le preoccupazioni che spesso spiazzano la vita di tutti.

“Grazie alla forza interiore, a una motivazione o a un obiettivo da raggiungere – sostiene il cantante – si può evitare il rischio di cadere e non rialzarsi“.

In Reminisce of you i ricordi diventano reali in ogni verso: il pezzo diventa un’altalena di umori e sensazioni legate a una vecchia storia d’amore. Frammenti di vita che riconpongono il passato fatto di amore e di odio. Alla fine, però, la consapevolezza che tutto si conclude.

“Questo EP lo considero una rinascita del West Coast Rap Italiano iniziato con i Sottotono e l’Area Cronica nel lontano 1997. – afferma StiLL G – A dimostrazione, per tutti questi nuovi artisti emergenti, che la vera musica Hip Hop non è mai morta, ma si è solo presa una piccola pausa per rigenerarsi e diventare più forte di qualsiasi fenomeno trap del momento”.

StiLL G, la bio

StiLL G, al secolo Mauro Storelli, classe 1981 è un produttore, cantautore e rapper milanese.

Ha iniziato a scrivere i suoi primi testi nel 1997, quando la golden age del rap italiano cominciava a prendere piede in tutto lo stivale, passando per radio grazie ad artisti come gli Articolo 31, Neffa e Sottotono.

Il rapper milanese ha cominciato a farsi strada in questo ambiente autoproducendosi, fino a quando nel 2008, grazie a un gruppo di artisti underground appassionati di westcoast rap, gli viene proposto di far parte di un movimento chiamato “Italian G-Funk”.

Un anno dopo StiLL G esce con il suo primo singolo “Come il mare in inverno”, ricevendo ottimi feedback dal mercato estero. Da lì in poi, singolo dopo singolo, album dopo album, si fa strada fino ad arrivare a firmare un contratto con la Bentley Records, etichetta discografica indipendente internazionale con sede a New York.

L’artista è rinomato per il suo straordinario stile West Coast / G-Funk / R & B con sonorità anni 90. Tra i suoi lavori più importanti troviamo “Nuthin ‘But A Westcoast Party”, “Good Bye My Baby” e “Thug 4 Life”.

Inoltre, vanta diverse collaborazioni con artisti che hanno contribuito a portare avanti quello che Dr. Dre e Snoop Dogg avevano iniziato nei primi Anni 90 e che tutt’ora unisce vecchie e nuove generazioni.

StiLL G in rete ⇓

Sito Web: http://www.stillgtharidah.com

Facebook: https://www.facebook.com/StiLLG2k/

Twitter: https://twitter.com/still_g2k

Instagram: https://www.instagram.com/still_g2k/

Itunes: https://apple.co/2HaeOHv

Amazon: https://amzn.to/2GE8wik

Google Play: https://bit.ly/2IwmovL

Spotify: https://spoti.fi/2Gxpd2S