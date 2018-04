Eminem condivide con i fan i suoi dieci anni di sobrietà

ROMA – Tra tutti i premi vinti dal rapper, questo sembra proprio essere il più importante. Eminem ha deciso di condividere con i suoi fan attraverso i social una foto, dove mostra una medaglietta con il tipico triangolo simbolo degli alcolisti anonimi e una ‘X’ nel mezzo.

”Ho raggiunto proprio ieri il traguardo dei dieci anni”, ha scritto il rapper su Instagram.

I commenti e le congratulazioni dei suoi fan non sono tardati ad arrivare. “Congratulazioni ! Io ho appena festeggiato i miei 7 mesi”, ha scritto in riposta una ragazza. Un’altra ha aggiunto:”Congratulazioni ! Sono 39 giorni che non bevo e leggere questo post, mi spinge a continuare così ”.

Tempo fa il rapper, il cui vero nome è Marshall Mather, aveva parlato del suo passato travagliato in un’intervista, affermando: ”A causa di un’overdose di pasticche sono finito in ospedale. Pesavo più di 100 kg. Smettere di botto di prendere medicinali come il Vicodin e il Valium ti lascia un enorme buco, così ho iniziato a mangiare ad ogni ora del giorno e sono ingrassato così tanto”.

Il rapper e attore di 8 Mile si trova ora in uno stato fisico ottimale ed è in procinto di lanciare il suo nono album, Revival.

Fonte metro.co.uk