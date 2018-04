Avengers: Infinity War, la battaglia che dà il via alla guerra

ROMA – Iron Man, Captain America, Thor, Dottor Strange, Black Panther, Spiderman, i Guardiani della Galassia. Tornano proprio tutti i supereroi in Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile. E il risultato è quello sperato. ROMA –. Tornano proprio tutti i supereroi in, al cinema dal 25 aprile. E il risultato è quello sperato.

Adrenalina, effetti speciali e tante domande senza risposta

Diretto da Anthony e Joe Russo, il film regala 149 minuti di adrenalina e divertimento in un viaggio continuo tra pianeti alla caccia del temibile Thanos. La minaccia, un villain degno di questo nome, riunisce alla sua “corte” l’universo Marvel in un bel quadro. Specialmente per chi è fan della saga o della Marvel in generale. Qualche volta questo quadro può sembrare non lineare ma nel complesso i registi sono riusciti a dare una logica di insieme. Meritano anche gli effetti speciali e la colonna sonora. Un po’ meno, in qualche punto, il doppiaggio.

Il film è una grande conferma a quello che abbiamo già visto in precedenza: la forza e il fascino di Thor, la bellezza del personaggio di Black Panther e della sua Wakanda, l’ironia di Tony Stark e del suo “pupillo” Spiderman. Bisogna solo essere preparati a dire qualche addio.

Avengers: Infity War è, però, una lunga serie di domande che rimangono senza risposta. Una battaglia che è solo una parte di una guerra più grande che continuerà sul grande schermo già nel 2019.

Dopo i titoli di coda…

Non andate via alla fine del film. Vale la pena leggere i lunghissimi titoli di coda perché è presenta una scena che è un grandissimo cliffhanger e che, con molta probabilità, coinvolgerà Captain America da vicino.



VOTO: ★★★★☆

SINOSSI

In un viaggio cinematografico decennale senza precedenti, il nuovo film Marvel Avengers: Infinity War abbraccia l’intero Universo Cinematografico Marvel e porta sul grande schermo la più grande e fatale resa dei conti di tutti i tempi.

Mentre gli Avengers e i loro alleati continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere affrontate da un singolo eroe, un nuovo pericolo emerge dalle ombre cosmiche: Thanos, un famigerato despota intergalattico il cui scopo è quello di recuperare le sei Gemme dell’Infinito, artefatti d’inimmaginabile potere, ed usarle per imporre la sua contorta volontà a tutto il creato. Tutti gli Avengers hanno lottato per giungere a questo momento. Il destino della Terra e dell’esistenza stessa non è mai stato più incerto.