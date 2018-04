ROMA – Uscito il 24 aprile al cinema, LORO 1 è già il re del box office: al primo posto con € 250.000. Un successo che però non ha trovato terreno fertile tra il parterre dei critici.

Per la seconda parte, il regista partenopeo non farà attendere molto: LORO 2, infatti, sarà in sala dal 10 maggio con Universal Pictures. Ecco il trailer e il poster ufficiale:

LORO 2, il trailer